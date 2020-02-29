В Финляндии предложили отменить визы для петербуржцев

Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне предложил отменить визы для жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Об этом в пятницу, 28 февраля, пишет финское издание Uutisvuoksi.

Градоначальник выступил с инициативой создать особую экономическую зону (ОЭЗ), в которую вошли бы несколько городов Юго-Восточной Финляндии, а также Петербург и Ленобласть. В ОЭЗ должно действовать свободное передвижение капитала, товаров и услуг, а также осуществляться безвизовые поездки жителей в пределах приграничных регионов.

По мнению Лайне, реализация такого плана позволит активизировать туристические поездки и создаст требуемые условия для особой экономической зоны.

Отмечается, что свое предложение Лайне озвучил на круглом столе, который состоялся в конце прошлой недели в Санкт-Петербурге мэры городов Юго-Восточной Финляндии, а также руководство комитетов по внешним связям Петербурга и Ленобласти обсуждали перспективы приграничного сотрудничества в рамках программы Европейского союза ENI CBC на период 2021-2027 годов.

С 1 сентября Финляндия начала запрашивать у россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу все подтверждающие документы о поездке, как того требуют директивы Евросоюза.