В Японии опустели прилавки из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса привела к дефициту продуктов в Иокогаме. Полки супермаркетов пустуют — наблюдается нехватка продуктов питания. За предметами первой необходимости люди стоят в очередях. В других городах Японии, включая Токио, нехватка чистящих средств.

Также в стране дефицит туалетной бумаги и салфеток. В аптеках Японии не хватает медицинских масок.