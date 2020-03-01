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Проезд к пяти селам в Алтайском крае оказался затруднен из-за снегопадов

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Проезд к пяти селам в Алтайском крае оказался затруднен из-за обильных снегопадов.

По состоянию на 1 марта, проезд затруднен в поселок Отдаленный Усть-Пристанского района, село Старая Ажинка Солтонского района, село Сосновка Чарышского района, поселок Предгорный Змеиногорского района и село Степное Смоленского района.

По данным синоптиков на 1 марта, осадки в Алтайском крае прекратились, температура воздуха может колебаться от –1 до +9 градусов тепла, порывы ветра юго-восточного направления 14 м/с.

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