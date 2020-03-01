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Супругов обнаружили мертвыми в квартире на западе Москвы

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Фото: ТАСС/Гердо Владимир
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Семейную пару нашли мертвой в квартире одного из домов на Большой Филевской улице в Москве. Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает РЕН ТВ.

Следов насильственной смерти в ходе осмотра тел не обнаружено. По предварительной информации, мужчина и женщина 1986 и 1987 годов рождения имели свой бизнес.

Других подробностей пока не сообщается.

В начале февраля в Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа. В ходе ссоры мужчина ударил супругу рукой по губам. В ответ она схватила нож и нанесла ему удар в грудь.

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