Православные отмечают Прощеное воскресенье

В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.

Согласно православным обычаям, нужно попросить прощения у родных и близких за все прегрешения и нанесенные обиды, пишет «Газета.ру». Стоит и самому простить своих обидчиков.

Как отмечает «РИА Новости», чин прощения совершают вечером воскресенья. Все прихожане церкви обращаются друг к другу со словами: «Прости меня, брат/сестра». «Бог простит, и я тебя прощаю», — так звучит ответ.

«Это повод вспомнить тех, кого чем-то обидел, и найти в себе мужество попросить у них прощения», — отметил заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии и семинарии протоиерей Павел Великанов.

15 февраля православные христиане отметили Сретенье Господне. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Всенощное бдение в столичном храме Христа Спасителя.