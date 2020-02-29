Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

Основатель американской компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что американский истребитель F-35 не будет иметь шансов против дистанционно управляемого беспилотного истребителя. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

The competitor should be a drone fighter plane that’s remote controlled by a human, but with its maneuvers augmented by autonomy. The F-35 would have no chance against it. — Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2020

Высказывание стало ответом журналистке американского издания Aviation Week Ли Хадсон, которая напомнила, что Маск на военном симпозиуме заявил о необходимости создания альтернативы F-35. Основатель SpaceX отметил, что конкурентоспособный корабль должен быть беспилотным, дистанционно управляемый человеком, но его маневры должны дополняться автономией.

1 января 2020 года Минобороны США заключило контракт с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin на техническое обслуживание истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Самолеты стоят на вооружении у Военно-воздушных сил, корпуса морской пехоты, Военно-морского флота, а также у иностранных заказчиков.