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Эрдоган потребовал от США поставить F-35 или вернуть деньги

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Фото: ТАСС/PA Images/Peter Byrne
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал американские власти поставить Анкаре истребители F-35 либо вернуть за них деньги. Об этом он сказал журналистам 29 января.

К обороне способность: Анкара не откажется от С-400 из-за санкций США
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«Они либо поставят нам самолеты, либо вернут деньги. А если ни то, ни другое, то мы в другом месте купим. Сами сделаем», — цитирует турецкого лидера «РИА Новости».

США и Турция не могут договориться по поставкам истребителей F-35 из-за покупки последней российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Вашингтон неоднократно требовал от Анкары отказаться от сделки по ЗРК, заявляя о якобы несовместимости F-35 с российской «платформой сбора разведданных». В США угрожали санкциями, а после и вовсе исключили Турцию из программы по производству истребителей.

Президент США Дональд Трамп предупреждал власти Турции об «огромных проблемах» из-за С-400. 11 декабря комитет по международным делам американского сената принял законопроект о введении санкций в отношении Турции в соответствии с CAATSA (законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций»). По словам сенатора Боба Менендеса, «действия Турции вышли за рамки».

В ответ глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу пригрозил найти альтернативу американским истребителям, в том числе и на российском рынке. Эрдоган вопрос о покупке ЗРК у РФ называл закрытым, подчеркивая, что Анкара от них отказываться не намерена.

Договор о поставках С-400 Москва и Анкара заключили в 2017 году. Поставки начались 12 июля 2019 года. 19 января 2020-го Эрдоган заявил, что Турция и Россия завершили сделку.

С-400 «Триумф» — зенитный ракетный комплекс, способный уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км.

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