Изуродовавшего пациентку пластического хирурга арестовали в Москве

Пластический хирург Сергей Морозов проведет в СИЗО месяц и 17 дней. Накануне его задержали в Петербурге и доставили в Москву.

Морозова обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью. При ринопластике хирург проткнул легкое и повредил нос пациентке.

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