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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 29 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики рассказали о том, какая погода ожидает гостей и жителей столичного региона в субботу, 29 февраля.

Днем в Москве от 2 до 4 градусов выше нуля, в ночное время может похолодать до минус 5 градусов. В Московской области в дневное время от 1 градуса мороза до плюс 4 градусов, ночью местами от 8 до 3 градусов мороза, пишет ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба, ветер западный со скоростью 5-10 м/с. Ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие осадки и гололедица, в связи с которой в регионе объявлен желтый уровень опасности.

25 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман рассказал, что нынешняя зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений. По его словам, предыдущий рекорд по среднесезонной зимней температуре 1960–1961 годов может быть побит минимум на 2 градуса.

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