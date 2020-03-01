9 граммов в сердце: Джон Гришэм освоил амплуа баталиста

Завязка нового романа Джона Гришэма происходит в том же вымышленном городе Клэнтон (округ Форд, штат Миссисипи), где разворачивается действие его первой книги «Время убивать», вышедшей в 1989-м. Теперь сюжет переносит нас не в 1980-е, а в послевоенный 1946-й. Впрочем, в новом романе мастера судебного триллера найдется место и войне . Критик Лидия Маслова представляет книгу недели — специально для «Известий».

Джон Гришэм

Расплата

Москва: Издательство АСТ, 2020. — [перевод c английского А. А. Соколова] — 448 с.

«Расплата» имеет все атрибуты жанра «южная готика», примыкая к богатой литературной традиции американских авторов-южан, оппонировавших идее превосходства белого человека. Из классиков этого направления упоминается Юдора Уэлти, чьи рассказы обожает дочь главного героя, а вообще на всем романе лежит отчетливый фолкнеровский колорит. Когда герою, белому фермеру, в начале книги приходится собираться в тюрьму, сестра укладывает ему в тяжелую соломенную корзину первым делом три томика Фолкнера и только потом уже кофе, сигареты, спички, мыло, зубную пасту, аспирин и шоколад. В камере подсудимый коротает время за чтением романа «Ступай, Моисей» (такой вариант переводчик предлагает вместо традиционного «Сойди, Моисей»). Ближе к финалу и сам Фолкнер, только что опубликовавший свой четырнадцатый роман «Осквернитель праха», появляется собственной персоной в одном из редких эпизодов романа, которые можно отнести к забавным.

Но по большей части читателю «Расплаты» не до смеха. В начале добрый плантатор, заботящийся об образовании негров (они так прямо и называются по обыкновению того времени), вдумчиво и сосредоточенно идет кого-то убивать, грея в кармане «кольт» 45 калибра. Жертвой оказывается методистский священник, который мирно готовится к службе в своем церковном кабинете. Выпустив две пули ему в сердце и одну в лоб, убийца не собирается скрываться, спокойно возвращается домой и дожидается полицейских, так что вскоре весь город поражен шокирующей новостью: «Известный пастырь хладнокровно убит любимцем города, легендарным героем войны».

При встрече с адвокатами, уверенными, что у легендарного героя наверняка был весомый мотив, преступник ведет себя примерно как летчик из фильма «Мимино», который разбил фальшивую хрустальную люстру у негодяя, защищая честь сестры, но не хочет трепать ее имя и упорно молчит. В «Расплате», разумеется, ставки гораздо выше, поскольку герою грозит электрический стул. Жалко при этом практически всех персонажей, хотя по-настоящему симпатичных среди них мало. Особенно жаль адвокатов, которые недоумевают, «то ли это извращенная попытка самоубийства, то ли высокомерная убежденность, будто никакой состав жюри не посмеет осудить его», и бьются как рыбы об лед, теряя последнюю надежду — объявить клиента невменяемым, от чего он категорически отказывается.

Фото: издательство «АСТ»/ast.ru

О том, что в деле замешана женщина, Гришэм дает понять уже в тех немногих словах, которые успевает пролепетать перед смертью бедный священник, упоминающий жену героя, которая, как вскоре выясняется, находится в доме умалишенных. Далее автор помаленьку подбрасывает дровишек в костер догадки о том, что пока воин совершал подвиги, его жизнелюбивую супругу (мимоходом охарактеризованную как «смазливая и доступная») утешал преподобный. На самого же пастора набрасывает легкую тень как на известного «ходока». Правда, обтекаемо, без особой конкретики, залезая для этого в голову его вдовы, размышляющей о возможных изменах мужа: «Декстеру нравились женщины, и он на них заглядывался. Пользовался своей эффектной внешностью, харизмой и положением пастыря, чтобы манипулировать молодыми прихожанками».

Мастер юридического триллера с 30-летним стажем, да и сам практиковавший адвокат, в «Расплате» Джон Гришэм предоставляет преданным читателям возможность сполна насладиться тем, чего от него ждут в первую очередь — подробным описанием работы огромного механизма американского правосудия. Однако есть в книге и кое-что новенькое для писателя, на первый взгляд не имеющее непосредственного отношения к делу, как и внезапное заявление адвоката героя: «Хочу установить факт, что мой клиент, сражаясь на Филиппинах против японцев, был взят в плен и считался погибшим. В мае 1942 года так и написали его родным».

Гришэм имеет возможность обстоятельно расписать этот факт на добрую треть романа, прочтя огромное количество нон-фикшена на заинтересовавшую его тему. Огромный военный флешбек посреди книги включает в себя и Батаанский марш смерти пленных американцев, и партизанскую войну на Филиппинах, которую ведут остатки армии Макартура с помощью местных скаутов. Нетерпеливые любители баталий в зале суда, возможно, захотят поскорее пролистать чрезвычайно подробные описания окопного быта, военных действий, чудовищного положения пленных, зверских убийств и партизанских диверсий, хотя военные сцены удались писателю ничуть не хуже, чем хитрые юридические маневры.

R1 Джон Гришэм Фото: Global Look Press/Dennis Van Tine

На самом деле вся эта «кровища» оправдана: натуралистичные описания издевательств японцев над пленными помогают понять, через что довелось пройти герою и что в итоге заставило его направить «кольт» на священника. Если копнуть глубже, то ревность тут скорее внешний повод , не столь интересный, как клубок внутренних причин, включающий в себя и равнодушие к собственной судьбе: человека, который прошел через ад и практически вернулся с того света, электрическим стулом не напугать. Кроме того, военные сцены создают удачный контрапункт с эпизодами судебного разбирательства, так устроенного, что часто предполагает довольно изощренное издевательство одних людей над другими, во время которого сердце обливается невидимой миру кровью (так и видишь параллельный монтаж судебных и военных эпизодов в гипотетической экранизации).

Наконец, смысловую параллель можно провести между решением американцев сбросить бомбу на Хиросиму и Нагасаки после всех японских зверств и решением героя застрелить священника. В результате обоих этих деяний в жертву было принесено множество ни в чем не повинных людей. Масштабы потерь в первом, историческом, и втором, частном, случае несоизмеримы, но и там, и там явственно прослеживается порочность самой идеи кровавой вендетты, когда попытка расплатиться с обидчиком силовыми методами влечет за собой новые морально-этические (да и не только) долги для следующих поколений.