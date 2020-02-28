В Германии устроили карнавал в честь российской Масленицы

Зажигательное карнавальное шествие в русском стиле устроили в честь празднования Масленицы в Германии. Танцоры в русских национальных костюмах провезли по дороге уменьшенную копию храма Василия Блаженного, сделанную с традиционной немецкой точностью. Колонна из артистов шла под переведённую на немецкий песню «Катюша» и ремикс трека «Калинка».