В странах Европы прошли карнавалы

Знаменитая битва апельсинов — главное событие карнавала в Иврее. Несмотря на коронавирус, его посетили тысячи туристов.

В Брауншвейге люди надели поверх костюмов дождевики. Крупнейший в Германии карнавал едва не испортила непогода.

Сатирическое шествие в Алсте состоялось, несмотря на критику. Власти города отстояли 600-летнюю традицию. Карнавал исключили из объектов ЮНЕСКО за антисемитизм.

В Дюнкерке мэр с балкона бросал в толпу копчёную селёдку. Праздник моряков и рыбаков отмечают карнавалом с XIX века.