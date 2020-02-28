Психолог назвала причины появления голых людей на улицах

Аномально теплая погода напрямую влияет на людей с неуравновешенной психикой, поэтому на улицах городов они появляются всё чаще. Об этом заявила в пятницу, 28 февраля, психолог Наиля Бирарова.

«Это определенная категория людей, которая не умеет входить в контакт с собой, которые не в ладу с собой. Которые не знают, как справляться со своими чувствами, эмоциями, своими реакциями. Особенно если происходит внешняя провокация. Им очень тяжело на это реагировать, потому что они не знают как», — приводит ее слова РЕН ТВ.

По словам специалиста, когда наступает потепление, люди начинают выплескивать накопленные за холодное время эмоции, их настроение резко меняется.

Как отмечает телеканал, в регионах, где зимой было аномально тепло, количество людей, не способных справиться с эмоциями, гораздо больше.

«За этим раздеванием стоит бред, он (человек. — Ред.) раздевается в результате какой-то идеи. Любой бред — это интеллектуальное снижение», — считает сексолог Александр Полеев.

В декабре полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.