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В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

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Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков
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Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках. Об этом 23 декабря «РИА Новости» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

Инцидент произошел в микрорайоне Взлетка. В полицию о случившемся сообщили очевидцы. Они рассказали, что женщина была с завернутым в одеяло ребенком, которого держала на руках. Забежав в магазин, она оставила младенца там, а сама отправилась дальше, пишет сайт kp.ru.

Полицейские задержали нарушительницу порядка и передали ее медикам скорой помощи. Ребенка передали отцу, уточняет телеканал «360». По данным телеканала, девушку увезли в психиатрическую клинику.

Уточняется, что сначала на женщине было одеяло, но потом она его сбросила. Одежды поблизости правоохранители не обнаружили. Причин поступка женщины в ведомстве не назвали. По словам очевидцев, та кричала, что ее кто-то преследует. Как уточняет REGNUM, температура воздуха в Красноярске составляет -9–14 градусов.

В августе в Сети появилось видео с голой посетительницей кафе в Челябинске. Женщина сидела на столиком и ждала своего заказа, на ней не было даже обуви.

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