СК проверит факт избиения ребёнка в соццентре Сургута

Следственный комитет в Сургуте начал проверку, после появления в соцсетях видео с «избиением ребёнка». Отец воспитанника Центра социальной помощи обвинил воспитателей учреждения в нанесении побоев его сыну. Мужчина опубликовал фото, на котором виден синяк под глазом малыша. По словам Вадима Абдуррахманова, медики неоднократно фиксировали травмы его детей и он ранее уже обращался в полицию с заявлением на директора Центра за жестокое обращение.