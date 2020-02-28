Прямой эфир

Штраф водителю в Башкирии отменят за спасение пенсионерки

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ГИБДД Башкортостана рассматривает вопрос об отмене штрафа водителю, который пересек двойную сплошную линию. Мужчина пошел на нарушение, чтобы оказать помощь пенсионерке.

Инцидент произошел в Стерлитамаке 26 февраля. Во время движения водитель заметил, что на противоположной стороне дороги на пенсионерку упал снег с крыши здания. Мужчина решил помочь пожилой женщине. Он переехал двойную сплошную линию и оказался на встречной полосе.

Факт нарушения фиксировали находившиеся неподалеку инспекторы. Водитель не стал отрицать, что нарушил правила дорожного движения, в отношении него был составлен административный протокол. Однако, когда стало известно, почему автомобилист выехал на встречную полосу, сотрудники ГИБДД решили отменить постановление, пишет ИА «Башинформ».

На данный момент Госавтоинспекция рассматривает возможность освободить водителя от административной ответственности по обстоятельствам, «исключающим производство по делу об административном правонарушении». Водителю необходимо обратиться в ОВД с соответствующим заявлением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ГИБДД и судебные приставы начали отлавливать неплательщиков штрафов
Количество штрафов ГИБДД за год выросло на 14 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020