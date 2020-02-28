Штраф водителю в Башкирии отменят за спасение пенсионерки

ГИБДД Башкортостана рассматривает вопрос об отмене штрафа водителю, который пересек двойную сплошную линию. Мужчина пошел на нарушение, чтобы оказать помощь пенсионерке.

Инцидент произошел в Стерлитамаке 26 февраля. Во время движения водитель заметил, что на противоположной стороне дороги на пенсионерку упал снег с крыши здания. Мужчина решил помочь пожилой женщине. Он переехал двойную сплошную линию и оказался на встречной полосе.

Факт нарушения фиксировали находившиеся неподалеку инспекторы. Водитель не стал отрицать, что нарушил правила дорожного движения, в отношении него был составлен административный протокол. Однако, когда стало известно, почему автомобилист выехал на встречную полосу, сотрудники ГИБДД решили отменить постановление, пишет ИА «Башинформ».

На данный момент Госавтоинспекция рассматривает возможность освободить водителя от административной ответственности по обстоятельствам, «исключающим производство по делу об административном правонарушении». Водителю необходимо обратиться в ОВД с соответствующим заявлением.