Проект «Умный город» внедрят в пяти городах Ставрополья

В пяти городах Ставропольского края могут внедрить платформу «Умный город». Реализовать проект планируют в течение нескольких лет. Об этом губернатор края Владимир Владимиров написал на своей странице в Instagram.

По словам главы региона, до 2024 года цифровую платформу внедрят в городском хозяйстве Ставрополя, Невинномысска, Пятигорска, Кисловодска и Ессентуков. Предполагается, что это позволит повысить эффективность сферы ЖКХ, ей станет проще управлять, пишет NewsTracker.

Паспорт регионального проекта «Умный город» уже утвержден. На сегодняшний день пилотный проект реализуется в Железноводске, полностью запустить его планируется в апреле этого года. Система «умный город-курорт» помогает управлять городскими службами и инфраструктурой.

Подобные цифровые платформы уже действуют в ряде регионов России, отметил губернатор и подчеркнул, что «это должно стать реальностью и на Ставрополье».