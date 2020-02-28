Прямой эфир

Выявлен первый случай заражения коронавирусом в Литве

0
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав Литвы подтвердил первый случай заражения коронавирусом. Женщина вернулась из итальянской Вероны.

Сегодня с полуночи вступило в силу ограничение авиасообщения России с Ираном. Выполнять прямые рейсы смогут только «Аэрофлот» и иранская «Махан Эйр». А с 1 марта все самолеты из Италии будут, как и китайские, прилетать только в терминал F аэропорта Шереметьево, где всех пассажиров будут проверять на коронавирус. Италия сейчас — второй главный очаг распространения болезни. Туры туда уже не продают.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020