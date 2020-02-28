Выявлен первый случай заражения коронавирусом в Литве

Минздрав Литвы подтвердил первый случай заражения коронавирусом. Женщина вернулась из итальянской Вероны.

Сегодня с полуночи вступило в силу ограничение авиасообщения России с Ираном. Выполнять прямые рейсы смогут только «Аэрофлот» и иранская «Махан Эйр». А с 1 марта все самолеты из Италии будут, как и китайские, прилетать только в терминал F аэропорта Шереметьево, где всех пассажиров будут проверять на коронавирус. Италия сейчас — второй главный очаг распространения болезни. Туры туда уже не продают.