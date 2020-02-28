Перед падением трамвая на машины в Самаре водителя в кабине не было

Выясняются новые подробности дорожного происшествия в Самаре, когда трамвай упал на бок и придавил пять автомобилей. Установлено, что во время случившегося водитель трамвая вышел из кабины.

Как пишет НИА «Самара» со ссылкой на ГУ МВД, водитель остановил трамвай после того, как увидел посторонний предмет на рельсах. Он высадил пассажиров и вышел из кабины, чтобы посмотреть, что лежит на дороге. После этого трамвай поехал.

На видеозаписи, размещенной в соцсетях, можно заметить, как трамвай на большой скорости слетает с рельсов и падает на припаркованные машины.

В результате случившегося никто не пострадал. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность транспортного средства.