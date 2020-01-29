Жители Новочеркасска жалуются на разрушающиеся из-за трамваев дома

В Новочеркасске Ростовской области жители домов по улице Щорса пожаловались в прокуратуру на бездействие городских властей в связи с работой трамваев. Они утверждают, что трамваи пустили с нарушением технических и законодательных норм.

Недовольные утверждают, что старые рельсы укладывали на этой улице еще в 1954 году и они предназначены для трамваев не более 12 т. Но пущенные по этому пути в 2020 году машины весом 18 т не только разрушают рельсы, но и создают сильную вибрацию. Она, в свою очередь, негативно сказывается на состоянии жилых домов.

Всё дело в том, утверждают жители, что рельсы проходят на расстоянии 5 м от зданий, а в соответствии с новыми стандартами они должны находиться на отдалении как минимум 20 м. По стенам некоторых домов уже пошли трещины, пишет RostovGazeta.