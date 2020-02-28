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Мать стоявшего на гречке мальчика могут лишить родительских прав

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Родительских прав могут лишить мать 8-летнего мальчика, которого в качестве наказания ставили на гречку. В суд с иском о лишении родительских прав обратилось управление опеки и попечительства департамента образования мэрии Омска.

Сам мальчик сейчас остается в интернате — органы опеки должны решить, куда он попадет — в детский дом или приемную семью, пишет ИА «Город55».

Об истязании ребенка стало известно в мае 2019 года. Мальчик сбежал из дома к соседу, тот вызвал скорую помощь и полицию. Для удаления гречки ребенку пришлось делать операцию.

Выяснилось, что его ставили на гречку за малейшую провинность, иногда он находился в таком состоянии несколько часов. Его отчим устанавливал камеру и следил за происходящим.

После того как об этом стало известно, ребенка увезли в интернат. Однако оказалось, что он там только числился, а на самом деле проживал с матерью, которая находилась под следствием. Органы опеки посчитали, что опасность ему не угрожает. Как только информация дошла до федеральных ведомств, СКР начал проверку.

В итоге суд приговорил отчима мальчика к 4,5 годам колонии, мать ребенка получила 1,6 лет тюрьмы. Оба должны выплатить ему компенсацию в размере 400 тыс. рублей. После того как мальчик узнал о приговоре матери, с ним случилась истерика.

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