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Тюменские хирурги проведут операцию на желудке женщине весом 350 кг

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Специалисты из Тюмени прооперируют женщину, которая весит 350 кг. Ей сделают операцию на желудке, после которой она сможет самостоятельно передвигаться.

Решение было принято после того, как жительница Тюмени приняла участие в ток-шоу одного из федеральных телеканалов. Женщину госпитализировали в клинику «Нефтяник».

Как пишет портал «Наш город», общее состояние пациентки осложняется проблемами с дыхательной системой. Известно, что женщина не вставала с постели последние 10 лет. Операцию проведут только после того, как артериальное давление удастся нормализовать.

Ранее кардиологи рассказали, как можно снизить давление за 15 минут. В этом, в частности, поможет прогулка на свежем воздухе.

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