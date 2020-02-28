Тюменские хирурги проведут операцию на желудке женщине весом 350 кг
Специалисты из Тюмени прооперируют женщину, которая весит 350 кг. Ей сделают операцию на желудке, после которой она сможет самостоятельно передвигаться.
Решение было принято после того, как жительница Тюмени приняла участие в ток-шоу одного из федеральных телеканалов. Женщину госпитализировали в клинику «Нефтяник».
Как пишет портал «Наш город», общее состояние пациентки осложняется проблемами с дыхательной системой. Известно, что женщина не вставала с постели последние 10 лет. Операцию проведут только после того, как артериальное давление удастся нормализовать.
Ранее кардиологи рассказали, как можно снизить давление за 15 минут. В этом, в частности, поможет прогулка на свежем воздухе.