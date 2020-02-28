The Pussycat Dolls не попали в фонограмму во время прямого эфира
Pussycat Dolls «уснули» во время презентации нового сингла в живом исполнении. Технический сбой произошёл на сцене британского шоу в прямом эфире.
Группа не поняла, что фонограмма началась и осталась стоять спиной к зрителям. Организаторам пришлось прервать перфоманс и вновь представить артисток.
Трек снова заиграл и выступление продолжилось на профессиональном уровне.
Pussycat Dolls «уснули» во время презентации нового сингла в живом исполнении. Технический сбой произошёл на сцене британского шоу в прямом эфире.
Группа не поняла, что фонограмма началась и осталась стоять спиной к зрителям. Организаторам пришлось прервать перфоманс и вновь представить артисток.
Трек снова заиграл и выступление продолжилось на профессиональном уровне.