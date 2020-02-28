Актриса Мария Миронова рассказала о своем отношении к материнству

Актриса Мария Миронова рассказала в интервью «Известиям» об изменениях в своем отношении к материнству в юном и зрелом возрасте.

По ее словам, ей было 17 лет, когда она была беременна первым сыном Андреем. Тогда многие не понимали ее и называли сумасшедшей, которая собралась так рано рожать.

«Сейчас повторилась та же ситуация: мне снова все крутят пальцем у виска: «Сумасшедшая, так поздно рожаешь». У меня на самом деле такой опыт, который не назовешь обычным. Я родила раньше всех своих подруг и, скорее всего, позже всех тоже», — отметила актриса, которой сейчас 46 лет.

Также Миронова добавила, что за эти 27 лет прошла определенный путь, и на сегодняшний день у нее абсолютно другое понимание семьи и важности этого в жизни. Артистка отметила, что у нее есть свои приоритеты, и основной в пользу семьи.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Я родила раньше всех и позже всех»