Прямой эфир

Проект строительства новой школы обсудили в Липецке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке начались публичные слушания по проекту планировки и межевания квартала, в который входят улицы Юных Натуралистов, У. Громовой, Перова и Папина. В четверг, 27 февраля, состоялась встреча с жителями этого района. Главный вопрос обсуждений – строительство новой школы.

Согласно проекту, в районе появится учреждение начального общего образования – дополнительный корпус школы № 72 на 150-200 мест. Существующее здание переполнено, дети учатся в две смены. Об этом пишет Lipetskmedia.

В ходе обсуждений звучали разные мнения, но в целом жители понимают, что дополнительное здание существенно разгрузит действующую школу, позволит отказаться от второй смены. Предложения и замечания принимаются до 14 марта. Корректировки в проекте еще возможны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спортивные классы могут появиться в школах в Липецке
Занятия возобновили в затопленной школе в Липецке

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020