Проект строительства новой школы обсудили в Липецке

В Липецке начались публичные слушания по проекту планировки и межевания квартала, в который входят улицы Юных Натуралистов, У. Громовой, Перова и Папина. В четверг, 27 февраля, состоялась встреча с жителями этого района. Главный вопрос обсуждений – строительство новой школы.

Согласно проекту, в районе появится учреждение начального общего образования – дополнительный корпус школы № 72 на 150-200 мест. Существующее здание переполнено, дети учатся в две смены. Об этом пишет Lipetskmedia.

В ходе обсуждений звучали разные мнения, но в целом жители понимают, что дополнительное здание существенно разгрузит действующую школу, позволит отказаться от второй смены. Предложения и замечания принимаются до 14 марта. Корректировки в проекте еще возможны.