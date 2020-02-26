Спортивные классы могут появиться в школах в Липецке

Школьников, которые занимаются спортом и демонстрируют положительные результаты, предлагают объединить в спортивные классы в Липецке. Департамент образования намерен поинтересоваться мнением родителей.

О рассмотрении инициативы сообщила председатель ведомства Светлана Бедрова. По ее словам, у детей будет индивидуальный план обучения, который позволит эффективно чередовать умственные и физические нагрузки. Общеобразовательные школы в таком случае будут находиться в тесном сотрудничестве с прилегающими спортивными школами. Об этом сообщает LipetskMedia.

Бедрова уточнила, что спортивный класс, объединяющий гимнастов, может появиться в школе № 52, которая расположена рядом с детско-юношеской спортивной школой № 1. Класс для хоккеистов может быть сформирован в школе № 18 рядом со спортивным комплексом «Ледовый».

Перспективы формирования классов уже обсудили с директорами образовательных учреждений. Теперь департамент образования намерен поинтересоваться мнением родителей.