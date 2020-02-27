Прямой эфир

К Орлу присоединили земельные участки для многодетных семей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К Орлу присоединили 122 земельных участка, расположенных около населенных пунктов Шиловский и Сухая Орлица. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Орловского городского совета 27 февраля.

Как сообщает InfoOrel.ru, данные участки предназначены для передачи их многодетным семьям. На заседании горсовета рядом депутатов было отмечено, что пока эта территория представляет собой голое поле. Властям предстоит самостоятельно решить вопросы создания здесь инфраструктуры.

Между тем в заключении контрольно-счетной палаты Орла говорится, что проект решения не может быть принят из-за критического состояния бюджета города и выявленных противоречий бюджетному законодательству. Однако после продолжительной дискуссии депутаты проголосовали за включение земель Орловского района в границы Орла.

На сегодняшний день в Орле в очереди на получение земельных участков находятся 934 семьи, из которых 700 — многодетные. В 2019 году из-за недостатка земли город смог сформировать для очередников 30 участков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Круглый стол о поддержке семей с детьми состоялся в Тюмени
Многодетным семья выделили 450 земельных участков в Хабаровском крае

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020