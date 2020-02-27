К Орлу присоединили земельные участки для многодетных семей

К Орлу присоединили 122 земельных участка, расположенных около населенных пунктов Шиловский и Сухая Орлица. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Орловского городского совета 27 февраля.

Как сообщает InfoOrel.ru, данные участки предназначены для передачи их многодетным семьям. На заседании горсовета рядом депутатов было отмечено, что пока эта территория представляет собой голое поле. Властям предстоит самостоятельно решить вопросы создания здесь инфраструктуры.

Между тем в заключении контрольно-счетной палаты Орла говорится, что проект решения не может быть принят из-за критического состояния бюджета города и выявленных противоречий бюджетному законодательству. Однако после продолжительной дискуссии депутаты проголосовали за включение земель Орловского района в границы Орла.

На сегодняшний день в Орле в очереди на получение земельных участков находятся 934 семьи, из которых 700 — многодетные. В 2019 году из-за недостатка земли город смог сформировать для очередников 30 участков.