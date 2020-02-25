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Круглый стол о поддержке семей с детьми состоялся в Тюмени

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В Тюмени прошел круглый стол о поддержке семей с детьми. Депутаты областной и городской дум совместно с многодетными родителями, представителями Пенсионного фонда и соцзащиты обсудили новые меры поддержки, предложенные правительством.

Как рассказала депутат облдумы, региональный координатор проекта «Крепкая семья» Елена Кашкарова, за последние 11 лет количество семей с детьми увеличилось в полтора и составляет 245,9 тыс. семей. Количество многодетных семей увеличилось в 2,5 раза и достигло 27,2 тыс., пишет Megatyumen.ru.

Собравшиеся обсудили дополнительные меры поддержки, в том числе расширение программы материнского капитала. 20 февраля Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет программу в соответствии с предложениями президента России Владимира Путина. Поправки коснутся семей, в которых дети родились после 1 января 2020 года.

Также был поднят вопрос нематериальной поддержки. В 2019 году в детских садах Тюменской области были созданы 3065 мест, из которых 1927 — для детей ясельного возраста. Были построены восемь новых дошкольных учреждений. Полностью ликвидировать очередь в детские сады планируют к концу 2021 года.

В течение двух лет в регионе откроют 32 новых детских сада. В этом году в эксплуатацию введут десять дошкольных учреждений, семь из них — в областном центре.

Участники круглого стола также обсудили бесплатное питание для детей младших классов. В марте в Тюмени пройдет еще одна встреча депутатов, общественников, представителей школ и Роспотребнадзора, где данный вопрос обсудят более подробно.

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