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Базовую кафедру археологии создали в Севастопольском госуниверситете

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На базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) создана базовая кафедра «Археология» Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН. Соответствующий договор был подписан представителями вузов в Москве.

Как сообщает пресс-служба СевГУ, специалисты ИИМК РАН примут участник в образовательном процессе севастопольского вуза. Магистранты, обучающие по профилю «Морская археология», смогут проходить практику в ИИКМ РАН, знакомиться с археологическими культурами Евразии, Кавказа, Среднего и Ближнего Востока, Северного Причерноморья, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

По словам первого проректора вуза Дениса Ярыгина, основные задачи кафедры археологии заключаются в проведении занятий, археологических экспедиций, участии в формировании тем научно-исследовательских, курсовых и выпускных работ. Также кафедра будет принимать участие в научном руководстве и рецензировании магистерских диссертаций.

Директор ИИМК РАН Владимир Лапшин предложил магистрантам принимать участие в археологических экспедициях на территории Европейской части России от Кольского полуострова до Кавказа, в Сибири и Туве.

20 февраля стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство окажет поддержку российским университетам и выделит более 10 млрд рублей на повышение их конкурентоспособности.

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