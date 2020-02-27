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Путин пообщался с первыми посетителями парка «Остров мечты» в Москве

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин пообщался с первыми посетителями тематического парка «Остров мечты» в Москве в ходе экскурсии по комплексу в четверг, 27 февраля. Парк откроется для всех посетителей в воскресенье, 29 февраля.

До официального открытия в парк пригласили воспитанников московских детских домов, многодетные малообеспеченные и оказавшиеся в трудной жизненной ситуации семьи, а также подопечных Фонда Константина Хабенского.

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В ответ на вопрос Путина, нравится ли им кататься на аттракционах, дети хором ответили: «Да».

«Поздравляю вас с наступающей весной! Скоро весна. Всего хорошего!» — сказал российский лидер.

В этот же день Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли «Остров мечты». Градоначальник рассказал президенту, что парк построили в рамках реновации бывшей промышленной территории, где находился Завод имени Лихачева (ЗИЛ).

По словам столичного мэра, комплекс занимает около 600 га, он разбит на четыре территории. Первая — спортивная, вторая — комплексная жилая застройка, которая реализуется на набережной Марка Шагала. Третья — стадион Стрельцова, проект находится в начальной стадии. Четвертая территория — «Технопарк» — уже функционирует, на ней и находится тематический парк развлечений.

«Остров Мечты» — первый в России и самый большой в Европе крытый тематический парк мирового уровня. Он находится в Нагатинской пойме на месте бывшего парка «60-летия Октября» на территории 100 га. Планируется, что тематический парк смогут посетить до 7,5 млн человек, а весь комплекс сможет принять до 50 млн гостей в год.

На территории парка расположены 27 аттракционов, будут проводиться пять шоу-программ.

Строительство комплекса началось в 2017 году на полузаброшенной в то время территории. Как сообщил Собянин 24 февраля, теперь это место должно стать «новой точкой притяжения на карте столицы», которое ежедневно будут посещать тысячи людей.

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