Более 25 улиц отремонтируют в Воронеже за 600 млн рублей

В Воронеже определили подрядчика на ремонт 27 улиц в 2020–2021 годах. Им стало местное ООО «Дорожник», соответствующую информацию подтвердили в компании.

Исходя из протокола проведения аукциона, стоимость контракта составит чуть менее 603 млн рублей. Договор планируют заключить 10 марта. При этом отмечается, что администрация города в этом году впервые заключает двухгодичный контракт с подрядчиком, пишет ИА «Абирег».

По данным издания, накануне объявления аукциона мэр города Вадим Кстенин заявил, что основной объем работ должен быть выполнен в этом году. В течение двух лет специалисты заменят покрытие на 27 улицах.

За последние три года в Воронеже были приведены в порядок свыше 190 улиц общей протяженностью более 327 км.

Ранее в феврале сообщалось, что мэрия Воронежа направила в 2019 году 11,3 млрд рублей на инфраструктурное и экономическое развитие города. Эта сумма составляет 45% от расходов бюджета.