Движение паромов приостановили в Севастополе

В Севастополе временно приостановлено движение паромов. Ситуация связана с ухудшением погодных условий.

По данным правительства города, остановлено движение паромов, следующих по маршруту Артбухта–Северная (площадь Захарова). Власти Севастополя уточнили, что пассажирские катера продолжают работу по обычному расписанию. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

Ранее МЧС распространяло штормовое предупреждение. На территории Крыма 27 февраля ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с. 26 февраля в Феодосии ветер сорвал крышу у шестиэтажного жилого дома. В Алуште в результате шторма выявлены повреждения на пляжных территориях.

Ранее сообщалось, что сильный шторм разрушил дома и повредил автомобили на Северном Кавказе. На улицах Ставрополя были повалены деревья и рекламные баннеры. В Буденновске ветер повалил букву Д у въездной стелы.