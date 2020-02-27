Прямой эфир

Движение паромов приостановили в Севастополе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Севастополе временно приостановлено движение паромов. Ситуация связана с ухудшением погодных условий.

По данным правительства города, остановлено движение паромов, следующих по маршруту Артбухта–Северная (площадь Захарова). Власти Севастополя уточнили, что пассажирские катера продолжают работу по обычному расписанию. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.

Ранее МЧС распространяло штормовое предупреждение. На территории Крыма 27 февраля ожидается усиление ветра с порывами до 25 м/с. 26 февраля в Феодосии ветер сорвал крышу у шестиэтажного жилого дома. В Алуште в результате шторма выявлены повреждения на пляжных территориях.

Ранее сообщалось, что сильный шторм разрушил дома и повредил автомобили на Северном Кавказе. На улицах Ставрополя были повалены деревья и рекламные баннеры. В Буденновске ветер повалил букву Д у въездной стелы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Розовые фламинго впервые в истории остались на зимовку в Севастополе
Временные пункты обогрева откроют в Севастополе из-за мороза

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020