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Розовые фламинго впервые в истории остались на зимовку в Севастополе

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В Севастополе осталась на зимовку пара розовых фламинго. Птицы живут в одной из бухт города-героя. Это первый достоверный случай зимовки фламинго в Севастополе.

Как рассказал старший научный сотрудник, кандидат биологических наук Института биологии южных морей имени Ковалевского РАН Виталий Гирагосов, совершенно уникальным этот случай всё же назвать нельзя, поскольку фламинго иногда встречаются на юге России.

Специалист, мнение которого приводит ИА «Крыминформ», полагает, что птицы не останутся в Крыму из-за ограниченной кормовой базы. Кроме того присутствует «фактор беспокойства».

Фламинго сейчас находятся на западном берегу бухты Соленой. Это режимная территория, благодаря чему птицы чувствуют там себя достаточно спокойно.

В последний раз фламинго видели в Крыму в 2017 году. Около 10 пар пытались гнездиться в заливе Сиваш, но «эффективность размножения» была низкой, и птицы улетели.

В середине февраля сообщалось, что ученые обеспокоены сокращением численности дельфинов в Черном море.

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