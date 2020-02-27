Прямой эфир

Три студентки выпали из окна общежития в Приморском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Арсеньеве (Приморский край) три студентки попытались выбраться из окна общежития по связанным простыням, но упали с высоты четвертого этажа. Руководство колледжа обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

Инцидент произошел 23 февраля. Девушки решили покинуть общежитие в ночное время в обход запрета. Они связали простыни и попытались выбраться из окна, но сорвались и упали в сугроб. Пострадавшие были госпитализированы с множественными травмами, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В Приморском индустриальном колледже, к которому относится общежитие, пояснили, что в ночные часы здание закрыто. Девушки решили выбраться из общежития в обход запрета.

Родственники пострадавших пояснили, что подобный случай не является первым. Окно стало «ходовым» для тех, кто захотел покинуть общежитие в ночное время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Девочка выпала из окна в гостях у будущих приемных родителей в Копейске
Очевидцы сообщили о стрельбе в подмосковном общежитии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020