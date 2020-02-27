Три студентки выпали из окна общежития в Приморском крае

В Арсеньеве (Приморский край) три студентки попытались выбраться из окна общежития по связанным простыням, но упали с высоты четвертого этажа. Руководство колледжа обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

Инцидент произошел 23 февраля. Девушки решили покинуть общежитие в ночное время в обход запрета. Они связали простыни и попытались выбраться из окна, но сорвались и упали в сугроб. Пострадавшие были госпитализированы с множественными травмами, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В Приморском индустриальном колледже, к которому относится общежитие, пояснили, что в ночные часы здание закрыто. Девушки решили выбраться из общежития в обход запрета.

Родственники пострадавших пояснили, что подобный случай не является первым. Окно стало «ходовым» для тех, кто захотел покинуть общежитие в ночное время.