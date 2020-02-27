МЧС предупреждает о сильном тумане в Подмосковье

Сегодня в подмосковье ожидается сильный туман. МЧС предупредило жителей, что видимость местами ухудшится до 300 м. Водителей попросили снизить скорость движения и включить противотуманные фары. Пешеходов призвали к осторожности при переходе дорог и улиц. Людям с астмой и заболеваниями сердца рекомендовали воздержаться от прогулок.