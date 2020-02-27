Роскачество проверило блинную муку

В трети проверенных Роскачеством образцов блинной муки нашли пестициды. Эксперты обнаружили незначительные следы вещества. Специально к Масленице взяли продукцию 13 торговых марок. В целом вся проверенная мука признана безопасной по 386 различным показателям. Ни в одной смеси не было посторонних примесей, ГМО, сальмонелл или кишечной палочки. Брали муку стоимостью от 25 до 165 рублей за упаковку. Специалисты проверили и блины из разной муки. В половине случаев у блинов был посторонний привкус или запах.