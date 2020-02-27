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Дочь Мухаммеда Али не возражает против сравнения ее отца с Макгрегором

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Фото: REUTERS
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Рашида — дочь легенды бокса Мухаммеда Али прокомментировала сравнение Конора Макгрегора с ее отцом, которое сделал президент UFC Дэйна Уайт в начале февраля.

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«Макгрегор — не Мухаммед Али, но против такого сравнения я не возражаю. Как и мой папа в свое время, он изменил спорт, сделав его захватывающим для зрителя. Когда он появился на сцене со своим треш-током и многочисленными громкими заявлениями, внимание к смешанным боевым искусствам проявили те, кто их раньше не смотрел. Он сделал спорт интересным и увлекательным», — заявила она в интервью RT.

По словам Рашиды, именно пример ее отца вдохновил Макгрегора активно использовать треш-ток в раскрутке своих боев.

«Отец первым стал использовать треш-ток в спорте. И, по-моему, у него отлично получалось. Это одна из тех вещей, которыми он прославился. Люди тогда подобного еще не видели. Думаю, Мухаммед стал примером как для Конора, так и для многих других бойцов. У него это получалось лучше, чем у кого бы то ни было», — добавила она.

1 февраля сообщалось, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и бывший чемпион в двух дивизионах, ирландец Конор Макгрегор могут провести бой-реванш осенью 2020 года.

19 января в Лас-Вегасе Конор Макгрегор встретился с Дональдом Серроне. Ирландский боец победил нокаутом через 40 секунд после начала поединка.

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