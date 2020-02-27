Автор романа «Сахара» Клайв Касслер умер в возрасте 88 лет

Американский писатель, автор детективных и приключенческих романов, Клайв Касслер умер в США на 89-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.

Смерть прозаика наступила 24 февраля.

Общий тираж произведений Касслера превышает 100 млн экземпляров. Одним из главных его бестселлеров стал роман «Сахара», который был экранизирован в 2005 году режиссером Майклом Айснер.

В 1980 году был экранизирован роман писателя «Поднять Титаник» о советских шпионах, которые ищут на затонувшем судне компоненты ядерной бомбы.

Помимо литературной карьеры Касслер также является основателем Агентства морских и подводных исследований.

19 февраля сообщалось, что испанский писатель Карлос Рохас, автор более 20 романов и обладатель ряда литературных премий, скончался в возрасте 91 года в США.