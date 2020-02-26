Один человек пострадал при хлопке в жилом доме в Элисте

Хлопок произошел в многоквартирном жилом доме в Элисте (Калмыкия) вечером 26 февраля. Об это сообщает телеканал РЕН ТВ.

По предварительным данным, в результате происшествия один человек пострадал. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По информации «Интерфакс», повреждены межкомнатные и межквартирные перегородки трех квартир 8 этажа, нарушено остекление с 9 по 6 этажи.

Также отмечается, что на месте происшествия работают спасатели, жителей дома эвакуируют — всего около 120 человек.

17 февраля сообщалось, что в котельной в Красноярске произошел хлопок угольной пыли, пострадали два человека.