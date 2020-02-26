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В России подделали монету номиналом один рубль

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В результате проверки за 2019 год Центробанк обнаружил в России поддельную монету номиналом один рубль. Об этом говорится в отчете ЦБ, опубликованном в среду, 26 февраля.

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По данным регулятора, показатель уровня фальшивомонетничества, равный доле выявленных поддельных банкнот к общему объему, не вырос по сравнению с 2018 годом.

Тем не менее общее число поддельных купюр возросло. В 2019 году в банковской системе Российской Федерации было обнаружено 41 355 поддельных денежных знаков Банка России против 38 504 в 2018 году. Это означает, что за год число подделок стало на 7,4% больше.

«Наибольшее количество поддельных денежных знаков выявлено в Центральном федеральном округе, наименьшее — в Дальневосточном федеральном округе», — сообщается в документе.

Чаще всего были подделаны банкноты номиналом 5 тыс. рублей, а наименьшей популярностью у фальшивомонетчиков пользовалась купюра в десять рублей, которую сфабриковали всего три раза. Десятирублевую монету подделывали чаще — было обнаружено 167 фальшивых экземпляров.

10 февраля Следственный комитет по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела о краже 3 млн рублей при помощи сувенирных купюр. Кража была совершена еще 12 октября 2018 года. Преступники пополнили счета в четырех банкоматах города «билетами банка Сувенир» номиналом 5 тыс. «дублей». Ущерб для банка составил 3 млн рублей.

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