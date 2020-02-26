Жители Волгограда могут оценить проект новой дороги

Мэрия Волгограда предлагает жителям оценить проект по строительству четырехполосной дороги в Дзержинском районе. Ознакомиться с ним можно в режиме онлайн или в городском департаменте градостроительства и архитектуры.

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на администрацию, речь идет о строительстве новой трассы протяженностью около 1 км, которая пройдет по улице 8-й Воздушной Армии. Четырехполосная дорога, по замыслу проектировщиков, свяжет новый участок улицы Хорошева и улицу Симонова. Предполагается обустройство местных проездов, остановочных карманов для транспорта и прогулочных зон. Общественное обсуждение проекта продлится до 23 марта.

Напомним, в Волгограде в этом году начнется строительство третьего пускового комплекса, который соединит мосты через Волгу и Ахтубу. Четырехполосная трасса протяженностью 14 км пройдет по охраняемой территории Волго-Ахтубинской поймы. Госэкспертизу проходит первый этап объекта — дорога от нового моста через Ахтубу до поворота на хутор Лебяжья Поляна в Срднеахтубинском районе.