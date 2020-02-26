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Астрофизики сообщили о найденном у Земли временном спутнике

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Фото: Global Look Press/NASA
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Малый астероид 2020 CD3 временно превратился в новый естественный спутник Земли. Об этом сообщается на сайте Центра малых планет Смитсоновской астрофизической обсерватории в среду, 26 февраля.

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В документе отмечается, что интеграции ряда орбит говорят о том, что этот объект временно привязан к Земле. Признаков возмущений, вызванных давлением из-за солнечного излучения, нет. «Связи с известным искусственным объектом не обнаружено», — отмечается в сообщении.

Специалистам рекомендуют наблюдать за объектом.

Согласно открытым данным, 2020 CD3 имеет размер от одного до шести метров. Он относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

Научный руководитель Института астрономии Российской академии наук Борис Шустов рассказал «РИА Новости», что так называемые квазиспутники Земли действительно существуют и у них «довольно хитрая орбита». Он отметил, что когда говорят о спутнике, имеют в виду, что он летает по круговой орбите как Международная космическая станция или первый космонавт Юрий Гагарин. «Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту. Такие объекты на орбите долго не живут. Они могут несколько лет и несколько десятилетий сопровождать Землю», — отметил ученый.

В начале января в NASA сообщили, что исследовательский спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) открыл первую планету в созвездии Рыб, похожую по размерам на Землю. Объект находится достаточно близко от своей звезды, чтобы на ее поверхности появились условия для существования жидкой воды.

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