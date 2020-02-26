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В Перми на детском празднике включили песню об отравлении водкой и пивом

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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На празднике Масленицы в одном из детских садов Перми включили песню с упоминанием водки, пива и вина. Об этом порталу 59.ru рассказал отец одного из воспитанников.

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По словам мужчины, праздник состоялся накануне, 25 февраля. На видео, который снял родитель дошкольника, видно, как дети и взрослые танцуют под песню «Масленица» группы «Балаган Лимитед». «Маслена Масленица, весело резвилися, водка, пиво и вино — в общем, отравилися», — говорится в тексте композиции.

Родитель дошкольника намерен обратиться в Роспотребнадзор для проведения проверки по данному факту.

С редакцией портала пообщалась методист детского сада, которая сейчас временно исполняет обязанности заведующей. По ее словам, отбирая песни для праздника, некоторые прослушали не до конца.

«Во время праздника и после него жалоб от родителей и воспитателей на содержание песен не поступало. Скорее всего, дети услышали только зажигательный ритм и не разобрали слов», — объяснила сотрудница образовательного учреждения. «Что ели? Кашку! Что пили? Бражку!» — привели в детсаду популярную детскую потешку.

Позднее заведующая детским садом сообщила, что видео сняли не в их учреждении, так как на ролике не тот цвет фасада здания.

В декабре 2019 года дети, пришедшие на новогоднее представление в Русский драматический театр Улан-Удэ, чуть не затоптали артиста, который играл Деда Мороза. Очевидцы сняли произошедшее на видео.

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