Прибывшие в Приморье пассажиры Diamond Princess здоровы

Состояние прибывших в Приморье семи россиян с Diamond Princess — в норме. Ни у одного из них нет признаков инфекционного заболевания. Сейчас путешественники на 14-дневном карантине в больнице Владивостока. Туристы прилетели из Японии обычным авиарейсом. Меры предосторожности были соблюдены — россияне надели маски и сели на последний ряд.

На круизном лайнере Diamond Princess был объявлен карантин после того, как у пассажира обнаружили коронавирус. В итоге на борту судна заразился 691 человек, четверо умерли.