Новый сквер с прудом появится в Тюмени

В микрорайоне Малахово в Тюмени планируют построить новый сквер. Зона отдыха расположится возле пруда глубиной около 3 м.

По данным администрации, сейчас водоем сильно заболочен, однако в ходе обследования были обнаружены живые родники. Они смогут питать пруд после очистки воды. Об этом сообщает портал «Наш город».

Вдоль берега планируется организовать смортовую площадку, где установят качели. Также планируется строительство спортивной площадки, где расположится зона для воркаута и тренажерный зал под открытым небом. Также в администрации Тюмени уточнили, что в сквере появится площадка для выгула животных, а также территория для тихих прогулок.

Для озеленения будут использованы березы, рябины, сосны, ирис, мята и можжевельник. В целях безопасности детей со стороны водоема и детского сада установят ограждения.