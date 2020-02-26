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Рассекреченный разведчик-нелегал Шевченко впервые появился на публике

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Фото: Служба внешней разведки РФ
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Рассекреченный разведчик-нелегал Герой России Юрий Шевченко впервые появился на публике, сообщает 26 февраля «РИА Новости».

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Служба внешней разведки (СВР) РФ рассекретила имя Шевченко в конце января текущего года. После этого он впервые принял участие в публичном мероприятии: презентации книги о легендарных советских разведчиках-нелегалах — супругах Геворке и Гоар Вартанян. Книга является первой в российской истории, повествующей о подростках-разведчиках.

Шевченко родился в 1939 году. С 1969 года в рамках регулярных командировок участвовал в решении разведывательных задач, работал с ценными источниками информации, в том числе с высшим грифом секретности, а также вел работу по вербовке объектов разведывательного интереса.

С 2001 года он прекратил работу за границей.

Шевченко награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», знаками «Почетный сотрудник госбезопасности» и «За службу в разведке».

В 2017 году президент России Владимир Путин закрытым указом присвоил разведчику звание Героя России.

О планах СВР раскрыть имена разведчиков-нелегалов к столетнему юбилею службы Нарышкин рассказал в декабре 2019 года на круглом столе по истории российской внешней разведки. 28 января он озвучил их имена. По его словам, некоторые из названных разведчиков скончались, другие до сих пор живы.

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