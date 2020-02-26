Cоставлен список самых безопасных стран для туристов

Эксперты составили список самых безопасных стран для путешественников. Его авторы — специалисты французской туристической страховой компании. Они суммировали данные о стихийных бедствиях, уровне преступности и угрозе терроризма. На первом месте, что вполне ожидаемо, Швейцария, она, согласно подсчетам специалистов, набрала 93 балла из 100. Здесь низкий уровень насилия и отличная система здравоохранения. У Сингапура на один балл меньше — в этой стране чуть хуже с экологией, но в остальном условия для туристов идеальные. В тройке лучших также Норвегия, которая год за годом входит с число государств с наиболее высоким уровнем жизни. Замыкают топ-10 Финляндия и Япония.