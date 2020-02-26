Задержанного в Москве Пирожка из «Правого сектора» приговорили к 4 годам колонии

Задержанный в Москве вербовщик украинской экстремистской организации «Правый сектор» (запрещена в России) Игорь Пирожок, создавший отряд для помощи силовикам Украины в Донбассе, осужден на четыре года колонии. Об этом в среду, 26 февраля, сообщила пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Московской области.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1.1 ст. 282.2, ч. 2 ст. 282.2 и ч. 2 ст. 205.2 УК России (организация и участие в деятельности экстремистской организации, оправдание террористической деятельности), и приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима с ограничением права использования сети Интернет и администрирования групп в течение трех лет», — говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Пирожок был задержан 9 апреля 2019 года. По данным ФСБ, в 2014 году он вступил на Украине в «Правый сектор» (под псевдонимом Роман Чирка) и создал отряд «Xoрти» («Борзые»), предназначенный для ведения партизанской войны против России.

10 апреля пресс-секретарь организации «Правый сектор» Артем Скоропадский заявил, что Пирожок действительно являлся членом объединения, однако непродолжительный период времени. По его словам, в «Правый сектор» приходили каждый день по 100–200 человек. При этом руководство организации не интересовалось их биографиями.

Пирожка выгнали из объединения после того, как он «начал делать какие-то бандитские схемы». Таким образом, по словам Скоропадского, с конца 2014 года он не имеет отношения к организации.

До этого, в январе 2018 года, мужчина прибыл в московский регион, где жил на конспиративных квартирах и проводил мероприятия в интересах «Правого сектора» с целью вовлечения россиян в деятельность организации.

По данным РЕН ТВ, Пирожок пытался организовать взрыв в московском спорткомплексе «Олимпийский» в 1994 году. Сообщается, что полиции удалось вовремя найти бомбы и обезвредить их.