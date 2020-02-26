Казахстан выведет свои облигации на российский рынок

Казахстан планирует в 2020 году выйти с государственными облигациями на российский рынок. Об этом рассказал первый вице-премьер — министр финансов страны Алихан Смаилов.

Речь идет о казначейских облигациях на сумму не менее $500 млн, заявил министр. По его словам, российский рынок выбран потому, что ставки ниже и валютный риск при этом минимален, передает ТАСС.

Выход на рынок России произойдет «в ближайший месяц или два», сообщил Смаилов.

Ранее в феврале госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с главой казахстанского МИДа Мухтаром Тлеуберди призвал Казахстан сотрудничать с американскими компаниями. Тлеуберди после встречи рассказал журналистам, что США рассматриваются как источник инвестиций, новых технологий, знаний, а также стандартов мирового уровня.