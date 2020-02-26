В России стартовал «Марафон добра» для сельских библиотек
Во вторник стартовала новая всероссийская акция «Марафон добра». Активисты доставят новые книги в сельские библиотеки.
В подборку вошли книги патриотического содержания. У авторов есть глобальная цель: вернуть статус читающей державы.
Во вторник стартовала новая всероссийская акция «Марафон добра». Активисты доставят новые книги в сельские библиотеки.
В подборку вошли книги патриотического содержания. У авторов есть глобальная цель: вернуть статус читающей державы.